Diálogo entre mãe e filho ajudou a identificar abuso sexual de psicólogo em Brusque, diz polícia

O diálogo entre a mãe e o filho de 8 anos foi importante na investigação de abuso sexual que teria sido cometido pelo psicólogo Guilherme Silveira, em Brusque. A informação foi divulgada pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami).

O psicólogo de 29 anos foi preso nesta sexta-feira, 30. A mãe percebeu mudanças no comportamento do menino recentemente. Conforme a polícia, ela manteve diálogo aberto com a criança, o que ajudou a elucidar o caso.

“A rápida solução do caso foi possível graças à atitude imediata da mãe, que, ao perceber mudanças no comportamento do filho, manteve um diálogo aberto, permitindo que a criança relatasse o ocorrido”, afirma a polícia.

A família procurou a Polícia Civil para denunciar o psicólogo. A criança passou por exames. Foi identificado que havia espermatozoides em uma das roupas do menino. O psicólogo já havia sido denunciado em 2022 por suspeita de abusar de uma criança de 4 anos, segundo a polícia.

Por fim, a Polícia Civil defende a necessidade de conversa constante entre responsáveis e crianças sobre educação sexual, com respeito, acolhimento e orientações adequadas para cada faixa etária.

“A conversa franca e a escuta ativa são ferramentas essenciais para a prevenção e o combate a crimes dessa natureza”, finaliza.

Defesa do psicólogo

O jornal O Município foi até o consultório e tentou localizar a defesa do psicólogo. No entanto, o local estava fechado e não havia ninguém para repassar informações. O espaço está aberto para manifestação.

