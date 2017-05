Diárias de viagem da Prefeitura de Brusque são reajustadas

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle, publicou na semana passada decreto no qual reajusta o valor concedido aos servidores públicos, a título de diárias de viagem.

O valor das diárias, dependendo do local da viagem, do cargo que o servidor ocupa e do tempo de estadia, teve reajustes entre 7,14% e 33,33%.

Essa é a primeira vez que o valor das diárias é reajustado desde 2013, durante o governo Paulo Eccel.

Para cargos de segundo e terceiro escalão e servidores efetivos, a diária comum passa de R$ 30 para R$ 40 ou R$ 50 (no caso de ultrapassar sete horas fora do município). Esse reajuste é de 33%.

Caso precise pernoitar, o valor da diária paga pelo município passou dos atuais R$ 168 para R$ 180, aumento de 7,14%.

Também foram reajustados os valores das diárias para viagens dos ocupantes de cargo de prefeito, vice-prefeito e membros do primeiro escalão.

A diária passou de R$ 72 para R$ 90 (sem pernoite) e de R$ 240 para R$ 280 (com pernoite). Os reajustes foram nos percentuais de 25% e 16,6%, respectivamente.

Atualmente, tem direito a receber diária o servidor ou agente político que se ausentar pelo período mínimo de cinco horas da cidade, e os valores são pagos depois de ocorrida a viagem.

Justificativas da prefeitura

O jornal O Município questionou a Secretaria de Comunicação Social sobre o porquê do prefeito ter determinado o reajuste das diárias pagas aos servidores.

Segundo informou o governo, esta era uma reivindicação antiga dos servidores.

Questionado se essa medida contradiz a economia de recursos pretendida pela administração, a prefeitura respondeu o seguinte.

“Os valores das diárias eram baixos e estavam defasados. A medida é uma forma de valorização dos servidores, algo que a atual administração preza”.

Histórico de valores gastos em diárias pela prefeitura

Ano Valor 2017 R$ 45.959,66* 2016 R$ 91.114,74 2015 R$ 186.103,65 2014 R$ 203.548,89 2013 R$ 207.873,93 2012 R$ 95.801,22 2011 R$ 124.516,28 2010 R$ 102.832,79

*Até 22 de maio

Valores mais baixos

Apesar do reajuste, as diárias pagas pela Prefeitura de Brusque ainda estão abaixo do valor pago em outras cidades catarinenses.

Em Blumenau, por exemplo, as diárias vão de R$ 85,80 a R$ 429 para cargos de alto escalão. Para cargos de baixo escalão, os valores ficam entre R$ 49,20 e R$ 246.

Os valores são ainda maiores na vizinha Itajaí, onde o prefeito, por exemplo, recebe diária de cinco unidades fiscais do município. Cada uma delas vale R$ 151,11, o que origina uma diária de R$ 755.

Servidores de baixo escalão, por sua vez, recebem o valor mínimo de R$ 181.

Tubarão, cidade que possui número de habitantes semelhantes aos de Brusque, tem valores um pouco abaixo dos atualmente praticados no município.

A maior diária paga no município é de R$ 240, e a menor é R$ 50.

Diárias em Brusque

Viagens dentro do estado

Cargos de primeiro escalão

R$ 90 (sem pernoite)

R$ 280 (com pernoite)

Cargos de segundo escalão

R$ 40/50 (sem pernoite)

R$ 180 (com pernoite)

Viagens para outros estados

Cargos de primeiro escalão

R$ 120 (sem pernoite)

R$ 380 (com pernoite)

Cargos de segundo escalão

R$ 50/60 (sem pernoite)

R$ 240 (com pernoite)

Viagens a Brasília

Cargos de primeiro escalão

R$ 500 (sem pernoite)

R$ 800 (com pernoite)

Cargos de segundo escalão

R$ 280 (sem pernoite)

R$ 550 (com pernoite)

Viagens ao exterior

Cargos de primeiro escalão

R$ 900 (sem pernoite)

R$ 1500 (com pernoite)

Cargos de segundo escalão

R$ 600 (sem pernoite)

R$ 1000 (com pernoite)