Aos apaixonados, montei uma seleção com alguns dos melhores restaurantes para jantar no dia dos 12 de junho. A data pede um cuidado especial com o par, e quem quer surpreender, segue esse roteiro:

Casarão Garibaldi

Num belo casarão preservado do centro, esse endereço é um tiro certeiro para quem busca um ambiente intimista. O menu, do chef Marlon Eduardo Petzinger (Curikita), também está um arraso. São duas opções de entrada: pão artesanal com patê de linguiça Blumenau, ou sopa creme de alho poró, e tartar de salmão com chips de batata. No menu principal, três opções: camarões frescos salteados na manteiga ao molho bleure blanc com risoto trufado, aspargos e queijo Nostrano; Filé Mignon de Hereford grelhado, guarnecido por alligot e palha de gengibre; ou nhoque de batata baroa ao molho de queijos regionais. De sobremesa, taça de morangos frescos, suspiro e chantily de baunilha ou mousse 3 amores – Mousse de chocolate belga, doce de leite e chocolate branco. O preço por casal, R$180,00, e as reservas devem ser consultados nos telefones 47 3351 – 7775 ou 9 9935-0989.

Nippon Sushi Lounge

O sushiman Alexandre Martins, que comanda a cozinha da casa, apresenta uma sequência de cinco pratos, que também dão o tom do novo cardápio do restaurante lançado recentemente. O jantar especial de namorados ocorre no domingo, 11, esquentando o clima apaixonado para a segunda-feira.

Na pré-entrada, Ussuzukuri-alho poró: salmão ao azeite de trufas negras, molho panzo, amêndoas, limão siciliano e crispy de alho poró. A entrada será um ceviche especial da casa: peixe branco, camarão cinza, lula, polvo, mexilhões, regados ao leite de tigre, molho tay, servidos com crispy de batata doce e molho teryaki. É mole? Calma, olha a estrelinha da noite, a lula dois cogumelos: lula selada no azeite aromatizado de limão siciliano, recheada com cogumelo porto belo e cogumelo shimeji.

Para o casal, R$170,00. As reservas são feitas no telefone: 47 99255-2794.

Restaurante Vô João

Por aqui o clima ganha trilha sonora de Bia Barros e Mimi Reis. Esta é o 25º jantar de namorados que o Vô João sedia na sua matriz, em Águas Claras. A cozinha da casa também dispensa comentários. O menu da noite, preparado pelos chefs Maiza Gomes Ferreira, Vilson Vermoellen e Luiz Pinheiro é cool, e entre os destaques a mesa, escolhi o filé ao molho madeira, salmão ao molho de aspargos – meu preferido, camarão na moranga e strogonoff de filé.

As reservas são feitas por mesas, e sai em média R$180,00 por casal, no telefone: 47 3351-8280 ou 9 9652-8029.

Zehn Bier German Pub

Difícil vai ser escolher qual das duas sequencias jantar em 12 de junho. A data comemorativa é ainda oportunidade para a casa apresentar em primeira mão, o novo cardápio para os próximos meses. Na entrada, o chef Júnior Schmitz (foto), como de costume caprichou: carpaccio de carne ou salada verde com molho caesar. O prato principal pode ser salmão grelhado com coulis de frutas vermelhas, nhoque ao pesto e aspargos com bacon – ou, fillet mignon com redução de aceto e amoras, purê de batata baroa e legumes ao vapor. Pra fechar esse setlist, fondue de chocolate na sobremesa.

Não posso deixar de citar ainda que o mestre Calinho Luminoso embala a noite dos apaixonados. Aqui no Zehn Bier German Pub, R$69,00 por pessoa. As reservas são feitas no telefone 47 3717-0388.

Rosa Mexicano

Este sai na frente para quem quer apimentar a noite, agora em clima Mexicano. Nachos, tacos e quesadillas dão o tom para a noite, entre os pratos da gastronomia do México compartilhados conosco. Os chefs André Sada e Salete Rodrigues estão com tudo alinhado. Ah, e se preferir, os pratos podem vir sem pimenta, é só pedir ao garçom.

Daniel Monteiro embala o clima romântico a luz de velas. O restaurante é uma graça, num porão aconchegante no centro da cidade.

Os preços variam de acordo com o pedido, que ficam em média R$50 – R$85 para duas pessoas. As reservas podem ser feitas através do site www.rosamexicano.com.br, ou no telefone 47 3396-8205.

Tsurus

As margens da beira rio, o Tsurus concentra por m² um público com paladar exigente. O chef Luiz Fernando Kohler preparou um menu especial para três dias: sábado, domingo e segunda-feira, 12, para atender os namorados. De entrada, mini ceviche servido na batata crocante, tartar de Salmão com avocado, espetinho de salmão com camarão e Shimeji com bacon e os combinados são 15 Sashimis especiais e 14 Sushis variados. Por casal, o valor da sequência fica R$ 159,00. As reservas são feitas no telefone 47 3087-5799.

Tsushi

Este é outro restaurante comandado pelo chef Luiz Fernando Kohler, que também está com cardápio especial para o dia dos namorados. De entradas, 2 camarões orientais, 2 lulas crocantes e uma mini porção de Edamame. A sequencia ainda tem uma barca com 10 sashimis variados, 10 uramakis Filadélfia, 5 uramakis Nova York, 5 uramakis do Chef, 10 hots especiais. O atendimento com esse menu para os namorados segue também sábado, domingo e segunda-feira, 12. Por casal, o valor é R$149,00. As reservas são feitas no telefone 47 3351-9966 ou 3354-3278.

Villa Zitri Restaurante

Num dos endereços mais charmosos da cidade, a Villa Zitri que tem a cozinha comandada pelos chefs Mariane Fischer e Ernani Aguiar atenderá com programação de dois dias. No domingo, 11, o almoço parte com um acústico de Muriel Costa e stand up comedy com o manezinho Darci. Na segunda-feira, 12, duas opções de entrada: bruschetta italiana a la pomodoro ou torteletas, e no prato principal, congrio al limone ou tornedor ao funghi. Para fechar com chave de ouro, brownie a la caffi de sobremesa.

Os preços devem ser consultados, e as reservas são feitas pelo telefone 47 3351-5406 ou 99107-0322.

Rossi Buffer e Eventos

Consagrada casa de massas, o restaurante Rossi, na Sede Aquática do Clube Guarani, atenderá com um impecável menu italiano. O chef Braulio, especialista no assunto, preparou uma seleção de panquecas e massas para servir na noite de segunda-feira. Sopas e caldos também encenam para aquecer o clima. Por aqui, R$35,00 por pessoa, e as reservas são feitas no telefone 47 99622-3625.