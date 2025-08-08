A Dicolore, marca brusquense voltada ao segmento de cosméticos profissionais, apresentou na segunda-feira, 4, em Brusque, a nova identidade da marca para 2025.
O lançamento ocorreu durante o Shine Dicolore, evento exclusivo voltado a profissionais da beleza e distribuidores de todo o país, realizado no Santos Dumont.
Segundo André Luiz Becker, diretor da Dicolore, o evento foi idealizado com uma proposta diferenciada, unindo demonstrações técnicas com experiências sensoriais.
“Criamos uma nova identidade para todos os nossos produtos e aproveitamos esse momento para apresentar as novidades aos nossos profissionais, que vêm tanto da região quanto de várias partes do Brasil”, afirmou.
Atualmente, a Dicolore conta com cerca de 350 distribuidores em todo o território nacional.
Evento exclusivo
O evento começou pela manhã e se estendeu ao longo do dia com apresentações técnicas e interações com a nova linha.
“A gente estudou a estrutura do Show Gourmet, que já é bastante conhecida aqui em Brusque, e identificamos a possibilidade de adaptá-la para o nosso formato”, explicou Becker.
A escolha por Brusque como sede do evento tem relação direta com a origem da marca. “A Dicolore é de Brusque, então sempre que promovemos grandes eventos, fazemos questão de trazê-los para a cidade. A gente tem muito orgulho disso”, completou o diretor.
Além do Shine, a empresa também realiza o Meeting Dicolore, encontro que reúne distribuidores de todas as regiões do país.
Becker destaca que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas no cenário nacional, a Dicolore segue em ritmo de crescimento.
“Estamos com um aumento de 30% neste ano de 2025, fugindo da curva do mercado. A mulher brasileira pode até deixar de trocar uma camiseta ou um tênis, mas ela não deixa de se cuidar, e é nisso que a gente aposta, sempre inovando”, avaliou.
Fundada em 1988 como uma loja de cosméticos — a Mabelle Cosméticos, ainda em operação —, a Dicolore se consolidou como marca própria a partir de 2003.
Desde então, tem ampliado sua presença em todo o Brasil, com foco em produtos profissionais voltados ao setor de beleza.