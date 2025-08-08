A Dicolore, marca brusquense voltada ao segmento de cosméticos profissionais, apresentou na segunda-feira, 4, em Brusque, a nova identidade da marca para 2025.

O lançamento ocorreu durante o Shine Dicolore, evento exclusivo voltado a profissionais da beleza e distribuidores de todo o país, realizado no Santos Dumont.

Segundo André Luiz Becker, diretor da Dicolore, o evento foi idealizado com uma proposta diferenciada, unindo demonstrações técnicas com experiências sensoriais.

“Criamos uma nova identidade para todos os nossos produtos e aproveitamos esse momento para apresentar as novidades aos nossos profissionais, que vêm tanto da região quanto de várias partes do Brasil”, afirmou.

Atualmente, a Dicolore conta com cerca de 350 distribuidores em todo o território nacional.