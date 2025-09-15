O técnico Diego Corrêa segue invicto no comando do Carlos Renaux, mas obteve seu quarto empate neste domingo, 14, no 2 a 2 com o Blumenau, pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. Para o treinador, faltou tranquilidade para conseguir a vitória e erros de marcação que precisam ser corrigidos para domingo, 21, às 15h, contra o Joinville.

“Fizemos um grande jogo. Sabíamos que iríamos encontrar bastante dificuldade, pela qualidade da equipe do BEC. Propusemos bastante o jogo no primeiro tempo. Infelizmente, num erro de marcação, acabamos sofrendo um pouco. Mas conseguimos ajustar, fazer os dois gols. Sofremos dois gols de bola parada, ponto forte deles.”

“Faltou um pouquinho de tranquilidade, pressionar um pouco mais para conseguir o objetivo. Estamos vivos, é ter pé no chão, trabalhar a semana, corrigir os nossos erros para fazer um grande jogo contra o Joinville.”, completa o treinador campeão do Catarinense Série B.

O atacante Cássio fez o segundo gol do Carlos Renaux na partida. Artilheiro do Catarinense Série B, ele tem agora seis gols nos últimos sete jogos, e tenta manter o ritmo.

“A gente conseguiu propor o jogo, criou chances no jogo inteiro. Mas é aceitar o empate e buscar a vitória contra o Joinville. Feliz demais pelo gol, continuamos como viemos do Catarinense e espero que isso se mantenha assim.”

A partida contra o Joinville neste domingo, 21, será a 100ª do Carlos Renaux desde que voltou ao futebol profissional, em 2018.

