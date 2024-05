O meia Diego Mathias, do Brusque, despertou o interesse do ABC, que vem tentando sua contratação há cerca de duas semanas, mas deverá mesmo permanecer no quadricolor. A informação sobre as negociações circulam na imprensa potiguar, mas, conforme o diretor de futebol, André Rezini, o jogador fica.

Rezini destaca que mantém uma boa relação com a diretoria do ABC, mas afirma que Diego Mathias é um ativo importante para o clube, e elogiou sua atuação no empate em 0 a 0 com o Operário-PR nesta quarta-feira, 15. “Já informei que no momento não dá, o jogador também prefere ficar aqui. E também entendemos assim.”

O jogador, que completa 25 anos em 12 de junho, tem contrato com o Brusque desde 2021, quando chegou para disputar a Série B. Foi campeão catarinense em 2022 e depois foi emprestado ao Caxias-RS até o fim da temporada.

Depois, passou toda a temporada 2023 no Brusque. Neste ano, atuou pelo São Bento-SP, novamente por empréstimo.

Ao todo, Diego Mathias tem 67 jogos no quadricolor, com três gols e duas assistências. Possui vínculo vigente até 16 de maio de 2026.

O meia entrou nos minutos finais de Brusque x Operário-PR. Mesmo com pouco tempo em campo, ainda marcou um gol, anulado por impedimento. Foi sua primeira partida desde que voltou do São Bento.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: