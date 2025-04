Diferença entre salário médio de homens e mulheres diminui em SC

Desigualdade salarial

Dados do 3º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios divulgados pelo Governo Federal apontam que a separação entre o salário de homens e mulheres diminuiu em SC. Desde a última pesquisa, em setembro de 2024, a diferença caiu em 0,30%. Em 2024, homens recebiam 28,26% a mais. Agora, a defasagem é de 27,96%. De acordo com o relatório, a média salarial de mulheres em SC é de R$ 3.177,83, contra R$ 4.411,09 dos homens. No Brasil, a disparidade ainda é alta: 20,87%, com um aumento de 0,18% desde o último relatório.

Anistia avança

A oposição na Câmara dos Deputados atingiu, no final da tarde de ontem, segundo seus coordenadores, as sonhadas 257 assinaturas necessárias para acelerar a tramitação do projeto de lei da anistia aos implicados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Dos 16 deputados federais de SC, 14 assinaram. Não assinaram e jamais o farão – a obviedade é mais que explicita – os petistas Pedro Uczai e Ana Paula Lima. O deputado que completou os 257 apoios foi Paulo Azi (União Brasil-BA), aliado canino do cacique político baiano Antônio Carlos Magalhães Neto.

Fico como é

O deputado estadual Fernando Krelling (MDB) fez uma enquete nas redes sociais para, segundo ele, dar “vez e voz” à população do seu Estado a respeito da proposta em tramitação para se mudar o Hino de SC. Para sua surpresa, 87% das pessoas se posicionaram contra a alteração. Sua conclusão: “As pessoas não conhecem o hino porque não aprenderam a cantá-lo”. Pode ser mesmo. O mesmo deputado protocolou um projeto de lei que determina às escolas a execução, uma vez por semana, dos hinos de SC e do Brasil. Como, aliás, se fazia nos velhos tempos em que civismo era algo levado muito a sério.

Sem fraude

Uma operação envolvendo múltiplos órgãos estaduais deixa o consumidor catarinense um tanto tranquilo nestes dias que antecedem a Semana Santa: pela primeira vez se fez uso de uma tecnologia de ponta para sequenciamento de DNA em 56 amostras colhidas em pontos de comercialização de peixe em várias cidades, para checar a autenticidade das espécies vendidas. Comparadas com a informação do rótulo, uma surpresa muito boa: confirmou-se apenas uma tentativa de fraude.

Sobra dinheiro?

No ano passado, a Secretaria da Proteção e Defesa Civil de SC utilizou apenas 32,06% (R$ 7,2 milhões) dos R$ 30,8 milhões reservados, e o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil aplicou R$ 23,6 milhões (49,13%) do total de R$ 48,1 milhões disponibilizados. Em resumo: gastou R$ 30,84 milhões dos R$ 70,58 milhões em caixa. O Tribunal de Contas ficou intrigado e decidiu que vai fazer um novo processo de acompanhamento da execução orçamentária e financeira do órgão para este ano. Pergunta que não quer calar: e se faltasse dinheiro diante de uma catástrofe, quem seria o culpado?

Baleia Franca

A polêmica – porque foi arbitrária, como faz o ambientalismo-caviar instalado em Brasília, comprometendo repentinamente o cotidiano de cerca de 50 mil famílias – delimitação da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que vai de Palhoça até Laguna, com 156 mil hectares, que passarão a ter ocupação extremamente restrita ou até com evacuação de parte dos atuais moradores ao longo de uma faixa litorânea de 130 quilômetros de costa, se encaminha para um aparente armistício com o projeto de lei 849/2025, da deputada federal Geovânia de Sá (PSDB-SC), que propõe sua redução, sem que as baleias tenham qualquer chilique.

Intolerância

A postura beligerante e sempre à procura de confusão por parte de lideranças estudantis que controlam os DCE´s de universidades federais parece que virou uma regra a ser colocada em prática de Norte a Sul. Estudantes da UnB de Brasília e que defendem pautas mais conservadoras, haviam programado uma manifestação no campus, mas acabaram recuando. Os líderes receberam “avisos” de que seriam atacados com facas contaminadas com tétano, sem contar que identificaram tentativas de infiltração, sempre para provocar confronto.

Mobilização

O ex-deputado federal cassado Deltan Dalagnol puxa uma mobilização nas redes sociais pela libertação de uma idosa, Vildete Guardia, de 74 anos, que foi condenada por Alexandre Moraes e está presa desde junho de 2024, mesmo sofrendo com sérios problemas de saúde. Ela tem osteoporose, está em cadeira de rodas e não recebe o tratamento adequado. Segundo Deltan, a defesa já apresentou três pedidos de prisão domiciliar, todos com laudos médicos detalhados, mas o cruel e insensível Moraes negou todos eles. Enquanto isso, André do Rap, considerado um dos maiores traficantes do País, saiu da cadeia, há dias, pela porta da frente, liberado pelo…STF.