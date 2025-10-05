Diferentes histórias de amor e superação protagonizam 5ª Corra por Elas em Brusque

A 5ª edição da Corra por Elas reuniu cerca de 2,5 mil pessoas no pátio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na manhã deste domingo, 5, em Brusque.

O evento é uma realização da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o Rotary Club, o jornal O Município e a Gevaerd Esportes.

A corrida teve todas as suas inscrições esgotadas e contou com 1,5 mil atletas nas categorias de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e corrida kids, com percursos entre 50 e 400 metros, conforme a idade das crianças.

Suzete Antonieta Lizote, primeira colocada no 5 km feminino, retornou às ruas após seis meses de repouso.

“É muito gratificante cruzar a linha de chegada novamente depois de um tempo parada me recuperando de lesão. A gente dá ainda mais valor, não só pela colocação, mas por estar presente, ainda mais em uma corrida beneficente”, compartilhou.

Ao todo, foram arrecadados R$ 159,3 mil, que serão totalmente destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, permitindo que a entidade continue seu trabalho de apoio às mulheres da região. A arrecação foi recorde da corrida, superando a do ano passado, que havia sido de R$ 123 mil.

“Essa corrida, pra nós, é fantástica. É a maior renda que recebemos em prol da Rede em todo o ano. Vivemos de doações e voluntariado, então somos muito gratas por esse grande apoio que recebemos”, disse a vice-presidente da instituição, Lolita Walendowsky.

A primeira tesoureira, Rose Benvenutti, também ressaltou a importância da arrecadação para manter os atendimentos.

“Realizamos, em média, de 450 a 500 exames de Papanicolau por mês, além de 10 a 20 biópsias. Também oferecemos apoio psicológico, médico e tudo o que for necessário. Nossas despesas fixas são bem altas para uma rede que não possui renda. Por isso, agradecemos muito todas as ações que nos ajudam.”

Muitas mulheres que já passaram pelo tratamento, e outras que ainda estão em acompanhamento, participaram da corrida, aproveitando para colaborar com a Rede e comemorar a vida.

“Eu tive câncer de mama em 2020. Fiz a cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Hoje ainda estou em acompanhamento por cinco anos, firme e forte. Esta é minha segunda prova. No ano passado, participei mesmo fazendo químio e rádio. Este ano estou aqui de novo, feliz por poder participar e ajudar”, contou uma das participantes.

Corrida dos prefeitos

Uma das novidades desta edição foi a corrida dos prefeitos. O prefeito de Navegantes, Liba Fronza, ficou em primeiro lugar, seguido por André Vechi, de Brusque, e Valmir Zirke, de Guabiruba, que completou o pódio.

Amor na Corra por Elas

O amor também marcou presença na manhã de corrida. Samuel e Carine aproveitaram a data para iniciar as comemorações do casamento, que acontece no próximo fim de semana. “Foi desafiador por conta do traje, mas com certeza valeu a pena, porque a gente fez festa e já entrou no clima do grande dia”, disse Samuel.

“Foi muito emocionante, todo mundo vibrando com a gente, desejando coisas boas. Meu pedido de casamento também foi em uma corrida, então foi muito especial. Faltando sete dias para o casamento, poder fazer essa prova com o nosso time, que é tão especial pra gente, foi inesquecível”, compartilhou a noiva, Camile.

Além deles, outros dois casais protagonizaram momentos especiais com pedidos de namoro e até de casamento durante o evento.

“Foi uma prova muito linda. Quero agradecer a todos: os atletas, as assessorias, as empresas que ajudaram a organizar e patrocinar esse evento. Pra nós é muito gratificante ver mais de 1,5 mil atletas correndo, mais de 100 crianças participando. É muito legal promover o esporte e ajudar na produção de endorfina para quem vem correr”, finalizou Irajá Trindade, um dos organizadores do evento.

Confira os resultados:

Geral feminino de 5 quilômetros:

1ª Suzete Antonieta Lizote

2ª Stefanie da Silva

3ª Marli Herckert

4ª Gleisiane de Sousa Moreira

5ª Beatriz Treider Anastacio

Geral masculino de 5 quilômetros:

1º Rafael Oliveira de Carvalho

2º Charles Viana

3ª Luiz Lima

4ª Valdivino Cezadeu Lopes

5ª João Vitor Leal

Geral feminino de 10 quilômetros:

1ª Luciana Paula Aldir Ferreira

2ª Marcela Pinheiro da Silva

3ª Elizete de Souza Geanesine Felix

4ª Eliane Neuberger

5ª Gessica Nascimento

Geral masculino de 10 quilômetros:

1º Marcio Pasqualini

2º Ojanio dos Santos

3º Vinicius Formonte

4º Rafael Francisco Schlindwein Odisi

5º Marcos Antonio Boos

