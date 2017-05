Nada se compara com o tipo de notícia da dessa conversa… mas a gente tem que tentar manter a programação normal, certo? E é aí que entram notícias boas e ruins, nesta época em que são divulgados os cortes e sinais verdes da TV norte-americana – e também dos nossos queridos serviços de streaming.

Começando pelo pior: a Netflix, sempre mocinha, virou vilã e cancelou The Get Down. A super bem produzida e super necessária série que mostra o nascimento do hip-hop, não vai ter uma segunda temporada. Vamos ter que nos contentar com a primeira, que foi lançada em duas partes e que agora está inteiramente disponível. Quando a Netflix cancela… quem será que poderia salvar a série cancelada? Sentiremos sua falta, The Get Down!

Já American Gods, que acabou de estrear, já foi renovada pela Amazon para uma segunda temporada. Depois da foto que mostrou Gillian Anderson (a Scully de Arquivo X, para os distraídos) caracterizada como Lucille Ball e como David Bowie, é mais do que merecido. The Handmaid’s Tale, a série do Hulu que ainda temos que conversar melhor por aqui, também já garantiu sua segunda temporada. É a vitória do conteúdo!!!

Os spin-offs, aquelas séries derivadas de outras de sucesso, confirmam sua tradição de não ir muito longe: foram canceladas Chicago Justice (mais uma da franquia “Chicago”, de Dick Wolf), Criminal Minds: Beyond Borders e The Blacklist: Redemption, para citar só três. Mas, se uns vão, outros virão. Law and Order vai entrar na onda dos crimes reais com Law and Order True Crime .

Duas queridinhas do público foram renovadas para a última temporada, o que pode ser uma boa notícia, já que pelo menos garante um final bem acabado: New Girl e Scandal.

Mas a notícia mais folclórica, nessa dança das cadeiras, foi o “descancelamento” de Timeless (cuja história acontece em torno de uma máquina do tempo) pela NBC – que “voltou no tempo e mudou a História”. Ha ha ha.