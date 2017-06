Diretor busca recursos para documentário sobre os 25 anos do título estadual do Brusque

O dia 13 de dezembro de 1992 foi um marco histórico não só para o Brusque Futebol Clube, mas para a cidade a qual o clube representa. O time quebrou um tabu histórico, conquistou o Campeonato Catarinense com um elenco ainda hoje na memória dos apaixonados por futebol e foi o último a levantar esta taça fora das cinco potências do estado. Neste ano, o título completará 25 anos, e um diretor e produtor busca recursos para imortalizar esta data tão importante ao esporte brusquense transformando-a em um documentário.

Depois de estrelar no universo das grandes produções contando a história do nadador paralímpico brusquense Matheus Rheine com o documentário Do Outro Lado – A Conquista de Matheus Rheine, Sérgio Azevedo segue apostando no trabalho audiovisual como meio de difundir o esporte. A produção sobre Rheine, da sua produtora, a Café Preto Filmes, foi transmitida a nível nacional pelo canal ESPN.

Porém, embora esteja trabalhando já há oito meses em um processo de levantamento de dados para que o documentário sobre o Bruscão saia do papel, as dificuldades são muitas. Azevedo corre contra o tempo para conseguir patrocínio e solicita o apoio de empresas que colaborem com o registro histórico do jubileu de prata do título estadual.

Motivado pelo futebol

Azevedo nasceu dois anos depois do título do Bruscão mas, para ele, é como se estivesse por lá. Apaixonado por futebol, ele explica que as histórias que ouviu sobre aquele 13 de dezembro praticamente o colocaram entre os milhares de torcedores na arquibancada. “Eu não estava lá, e ao mesmo tempo é como se eu estivesse. Meu pai presenciou o título no Augusto Bauer e sempre me contou muitas coisas sobre aquele dia. Além disso é um marco, faz parte da história da minha cidade”, completa.

Desde que começou a estudar e trabalhar com produções audiovisuais, Azevedo já pensava em contar a história do estadual de 1992. As ideias foram engavetadas com o passar do tempo, mas neste ano em que se comemoram os 30 anos da fundação do clube e os 25 anos da conquista, foi o momento de resgatar o projeto. “Vai ser focado no título, mas também contar um pouco sobre como foi a fundação, em 1987. Conseguimos imagens do dia em que Paysandú e Carlos Renaux se uniram para formar o Brusque”, explica o diretor.

Apesar de ainda não ter gravado entrevistas, Azevedo já traçou um caminho para conseguir conversar com os protagonistas do título. Além dos ex-atletas campeões, ele pretende conversar com muitos torcedores que presenciaram a vitória sobre o Avaí. “Inclusive estou solicitando imagens e registros das pessoas que estavam no Augusto Bauer no dia”, diz. Cerca de dez pessoas trabalharão na produção que já conta com o apoio de Supermercados Archer e Aradefe. Mais informações: (47) 3053-7714 ou (47) 9753-1449.