Diretor da Fundação Municipal de Esportes de Brusque é exonerado

A Prefeitura de Brusque informou na tarde desta quinta-feira, 9, a exoneração do então diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes (FME), Edemar Luiz Aléssio, conhecido como Palmito.

Palmito, assumiu oficialmente o cargo de diretor-geral da FME em 17 de janeiro deste ano. Ídolo do Brusque, campeão catarinense de 1992, foi gerente do Sesc no município por mais de dez anos e assumiu uma função no serviço público pela primeira vez.

Quem vai assumir o lugar de Palmito será Delmar Tondolo. Ele é formado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Cachoeira do Sul (RS). Delmar também é formado em Gestão do Esporte e já trabalhou como técnico de equipes de Handebol em diversos municípios pelo estado, inclusive o de Brusque, de 82 a 1993.

Atualmente, além de já trabalhar na Fundação de Esportes, Delmar é conselheiro regional de Educação Física, e árbitro de Handebol e atuou como Professor na Rede Estadual até 2023.

