Diretor-presidente do Samae de Brusque é exonerado do cargo

O diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, Cláudio Adão Pereira, foi exonerado do cargo. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Brusque na tarde desta segunda-feira, 3. Segundo o comunicado, a exoneração foi um pedido do próprio Cláudio, “que agora se dedicará a novos projetos pessoais”.

“A gestão municipal, em nome do prefeito André Vechi, agradece ao ex-diretor-presidente pelos serviços prestados à autarquia e à população brusquense durante sua atuação à frente do Samae. Durante sua gestão, foram conduzidas importantes ações para a melhoria do abastecimento de água e do saneamento no município”, divulgou a prefeitura.

Até que um novo gestor seja designado, o engenheiro e servidor de carreira Juliano Montibeller assume interinamente o posto. “Em breve, um novo nome será anunciado para dar sequência aos projetos e garantir a eficiência dos serviços prestados pelo Samae”.

