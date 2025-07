Diretora de creche de Brusque é denunciada por assédio moral e abuso de poder

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) publicou um vídeo expondo casos de assédio moral e abuso de poder contra funcionários de uma creche de Brusque. Os relatos foram expostos na página do Instagram da entidade na terça-feira, 30.

Conforme a presidente do Sinseb, Tânia Mara Vieira Pompermayer, funcionários do CEI Bisa Olga Fischer, no bairro Limoeiro, além dos abusos e assédio, estariam sofrendo perseguidos na instituição. Os casos seriam atribuídos à diretora da creche.

“Essa diretora se acha a dona da escola”, diz Tânia. “Vários funcionários já registraram denúncia na ouvidoria da Secretaria e a secretária senta em cima das denúncias e não faz nada”, completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SINSEB (@sinseb.sindicato)

Ainda segundo a presidente, a secretaria de Educação estaria ciente do caso, mas não tomou nenhuma providência. “Chega de professor, servente, monitor e merendeira sendo perseguidos, sendo tratados como na época da escravidão”.

A presidente conclui reiterando que, apesar de várias medidas já terem sido tomadas, nenhuma providência efetiva foi adotada.

Leia também:

1. UBS será fechada na sexta-feira para obras em Brusque

2. VÍDEO – Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19

3. Projeto de lei em Brusque propõe auxílio de R$ 200 a atiradores do Tiro de Guerra

4. Morro do Rosário, no Santuário de Azambuja, completa 75 anos como símbolo de fé e devoção em Brusque

5. Família caminha por 70 km até Canelinha para homenagear pai falecido

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: