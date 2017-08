Diretoria da escola João Hassmann nega venda irregular de lanches para os alunos

Resposta da diretoria

A diretoria da Escola de Educação Básica João Hassmann, no bairro Guarani, prestou esclarecimentos à Secretaria de Educação a respeito da denúncia feita pelos vereadores Paulo Sestrem (PRP) e Leonardo Schmitz (DEM), de que o educandário vendeu lanches para os alunos de forma irregular, durante o mês de julho. A direção da escola nega que tenha oferecido o lanche (Coca-cola e pipoca) como única refeição aos alunos. Também diz que o lanche foi oferecido já no recesso, após o término das aulas normais, e que não substituiu a merenda elaborada pela nutricionista.

Arrecadação do IPTU

Mais de R$ 21 milhões dos R$ 34 milhões previstos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017 foram arrecadados pelo município de Brusque até o fim de julho deste ano. Desse valor, 80% foi quitado em cota única. A segunda opção mais adotada pela população foi o parcelamento em até três vezes. Para o poder público municipal, o valor é expressivo, tendo em visto a baixa inadimplência da população brusquense. De acordo com a Secretaria de Fazenda, do total arrecadado até o fim de julho, o IPTU representou 9,68% da receita total de 2017.

Números do ano

Mais de 57 mil carnês referentes ao IPTU deste ano foram emitidos pela Prefeitura. Desse montante, 7,5 mil contribuintes foram isentos do pagamento de 2017. Do total de carnês impressos, cerca de 34 mil boletos foram entregues entre os dias 6 de fevereiro a 9 de março e quase 20 mil foram acessados por meio do Portal do Cidadão. Nesse sentido, visando minimizar os gastos com impressão de carnês, o intuito da prefeitura para 2018 é incentivar os contribuintes a utilizarem o sistema online.

Música no parque

Quem passou pelo parque das Esculturas na tarde de domingo, 27, se surpreendeu ao se deparar com a apresentação da banda de Brusque, In Pace. A iniciativa, que precisou autorização da Secretaria de Turismo, é uma boa ideia para fomentar a visitação ao parque e também oportunizar que novos artistas mostrem o seu trabalho.

Interdição

A partir do meio-dia de amanhã a rodovia Antônio Heil será interditada no trecho próximo à capela de São Roque, em Itajaí. O trânsito será paralisado para a implosão de uma rocha. A previsão é de que a pista seja liberada após as 13h. O trabalho faz parte da obra de duplicação da rodovia estadual que está sendo executada pela construtora Triunfo. A Defesa Civil de Itajaí vai dar apoio na ação em conjunto com Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual.

Alerta da receita

A Receita Federal está enviando correspondências a contribuintes que concluíram obras de construção civil, já calcularam o valor devido por meio do Aviso de Regularização de Obra (ARO), mas ainda não efetuaram o recolhimento necessário. No Brasil são cerca de 11,7 mil devedores, sendo 103 da região de abrangência da Delegacia da Receita Federal em Blumenau. Todos os devedores com débitos vencidos até 30 de abril podem incluir tais débitos no Programa Especial de Regularização Tributária e aproveitar a redução de juros e multas para regularizar seus débitos. Em Brusque, o valor devido é de R$ 520 mil.

Reunião sobre segurança

A organização da Fenarreco realizou ontem uma reunião sobre a segurança da festa, que inicia no dia 5 de outubro. Estiveram no encontro representantes da Polícia Militar, Civil, Fundema, Secretaria de Trânsito, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. O objetivo da reunião foi tratar da estrutura de segurança do evento, e temas como o ambulatório, estacionamento, vigilância, efetivo de militares, questões de acesso, estacionamento, fluidez de trânsito e sinalização.

Eventos simultâneos

Uma das preocupações dos organizadores é quanto ao acesso e imediações da Fenarreco, pois haverá outros dois eventos simultaneamente, o que aumentará o fluxo de pessoas próximo ao centro de eventos. A próxima reunião está marcada para o dia 11 de setembro.

Devolução de dinheiro

A Prefeitura de Botuverá informa a todos os participantes do concurso público do município, que foi cancelado após intervenção do Ministério Público, que os valores pagos como taxa de inscrição serão integralmente devolvidos. Os candidatos inscritos devem baixar um formulário no site do município e encaminhá-lo preenchido ao e-mail concurso@botuvera.sc.gov.br. O cancelamento do concurso ocorreu devido ao fato de que o MP suspeitou da capacidade da empresa contratada para elaborar as provas, que não foi devidamente comprovada, segundo o órgão.

Lucro do BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) teve lucro líquido de R$ 63,8 milhões de janeiro a junho de 2017. As contratações de crédito no período somaram R$ 1,27 bilhão, totalizando mais de 3 mil novos contratos. O segmento agropecuário foi responsável pelo maior número de novos contratos, com 2.348 clientes beneficiados, e pelo segundo maior volume contratado, de R$ 343,24 milhões. Em Santa Catarina o volume de contratações atingiu R$ 303,95 milhões nos primeiros seis meses de 2017. A agricultura familiar foi responsável por 30,18% das contratações.