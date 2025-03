Diretoria da SAF do Brusque se manifesta sobre interdição do Augusto Bauer

A diretoria do Brusque se reuniu nesta quarta-feira, 26, com o Carlos Renaux e a Federação Catarinense de Futebol (FCF), em tratativas para solucionar a questão do estádio Augusto Bauer, interditado após impasse entre a entidade e os donos do prédio empresarial em frente ao estádio. O vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, se mostra otimista com o desenvolvimento das conversas e espera uma solução nos próximos dias.

“Estamos a enviar todos os esforços para que isto seja resolvido o mais cedo possível. Há um pré-acordo sobre as condições necessárias para que o Augusto Bauer volte a ser utilizado. Estamos convencidos de que nas próximas horas, próximos dias, haverá boas notícias em relação a esta questão”, afirmou o dirigente em coletiva de imprensa realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 26.

“Estamos trabalhando para que sejam boas notícias, para que não tenhamos problema nenhum, e reforço: Não é interesse nenhum do Brusque jogar a primeira e as demais rodadas fora do Augusto Bauer”, complementa o gerente de futebol, Pedro Costa.

Metade do recuo de 3 metros entre a linha de fundo e o BKR Park Mall pertence ao prédio empresarial, o que é parte da denúncia que resultou na interdição do Augusto Bauer. Socorro afirma que esta questão está solucionada.

O problema principal a ser resolvido está nas janelas do bar Na Cara do Gol e nos camarotes nos andares superiores do prédio. A FCF exige que estas áreas estejam inclusas na organização das partidas. O Brusque compreende a posição da FCF e Socorro afirma que há boa vontade das partes para um acordo.

“Hoje em dia temos só o bar, amanhã haverá uma área de camarotes também. Portanto, tudo isso está a ser tratado para que, volto a repetir, em muito curto prazo, desde sempre [seja resolvido]. Nós queremos criar uma política e acertar detalhes para nós resolvermos este problema de uma forma de médio e longo prazo. Para não estarmos agora resolvendo para o Brasileiro, e depois para o Catarinense”, relata.

“Estamos criando um documento que possa salvaguardar todas as partes. E eu queria frisar que isto é um problema de todos, mas é uma situação a se resolver pelo Carlos Renaux com a Federação. Que passa também por um promotor imobiliário, mas é uma questão do Carlos Renaux, em que nós somos parte interessada por estarmos usando”, complementa.

Um dos proprietários do BKR Park Mall, Alex Buschirolli, tem falado publicamente sobre o assunto, e afirma que a reunião com a FCF foi reservada aos representantes de Brusque, Carlos Renaux e FCF, que são as partes que negociam a solução para a interdição. De sua parte, foi elaborado um termo de comodato sobre a metade do recuo da linha de fundo.

O caso

A Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJDFut-SC) decidiu, em 18 de março, pela interdição do estádio Augusto Bauer. A punição é resultado do primeiro julgamento do caso no qual um banner da Federação Catarinense de Futebol (FCF) foi retirado das janelas do bar Na Cara do Gol, que tem visão do campo a 3 metros da linha de fundo.

A interdição foi uma decisão unânime dos cinco auditores. Também foi aplicada multa de R$ 100 ao Brusque.

Para a reforma do estádio Augusto Bauer finalizada no segundo semestre de 2024, o Carlos Renaux cedeu parte do seu terreno aos empresários que realizaram as obras. Nesta parte do terreno, foi construído o BKR Park Mall, um centro comercial. Nos fundos deste prédio, estão quatro janelas do bar Na Cara do Gol, que dão ampla visão do gramado do Augusto Bauer.

A Federação Catarinense de Futebol exigia que as janelas fossem tampadas, desde o início das obras. Brusque, enquanto locatário, e Carlos Renaux, enquanto proprietário, não mostraram resistência às janelas. A FCF enviava ofícios ao Brusque exigindo que as janelas fossem cobertas ou bloqueadas.

Em 1º de março, horas antes de Brusque x Chapecoense, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, a FCF instalou um banner sob medida nas redes de proteção entre o BKR Park Mall e a linha de fundo, para bloquear a visão do bar para o gramado. Funcionários do bar atenderam a ordens do proprietário para retirarem o banner.

