Diretoria do Brusque se pronuncia após saída de Rodolfo Potiguar

A diretoria do Brusque “SAF” emitiu um comunicado na noite desta sexta-feira, 11, sobre a saída de Rodolfo Potiguar, anunciada pelo jogador nas redes sociais e já oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Em resumo, o clube afirma que o volante foi o único jogador do atual elenco que não aceitou assinar os novos contratos na transição de clube associativo para a empresa.

O Brusque diz ainda que foi informado da rescisão do contrato de Rodolfo Potiguar horas antes do fim da janela de transferências, que se encerra nesta sexta-feira, 11. A rescisão do vínculo foi obtida pelo jogador judicialmente, com uma liminar. Ele vinha treinando normalmente ao longo da semana.

Rodolfo Potiguar relatou, em suas redes sociais, que o clube tentou convencê-lo a abdicar de direitos trabalhistas e compensações para assinar o novo vínculo. Do outro lado, o clube afirma que os novos contratos “respeitam a legislação trabalhista e fiscal, criando uma segurança e benefício aos próprios atletas”.

Em coletiva de imprensa realizada em 26 de março, o vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, e o gerente de futebol, Pedro Costa, haviam sido perguntados sobre os relatos de jogadores e funcionários insatisfeitos com as transições de contrato do clube associativo para a empresa. Na ocasião, Socorro respondeu de forma semelhante ao comunicado emitido nesta sexta-feira, 11.

Confira na íntegra o comunicado do Brusque:

“A poucas horas do fechamento da “janela de transferências” para a Série C, fomos informados da rescisão contratual (liminar) obtida judicialmente pelo atleta Rodolfo Potiguar (que possuía contrato com o clube até outubro de 2025).

De forma a manter a transparência junto à cidade, torcida e imprensa, gostaríamos de esclarecer que todos os jogadores, com exceção do atleta Rodolfo Potiguar, assinaram novos contratos de trabalho junto a Brusque F.C., e esses novos contratos respeitam a legislação trabalhista e fiscal, criando uma segurança e benefício aos próprios atletas.

Entretanto, por razões não claras/transparência, o atleta Rodolfo Potiguar nunca aceitou regularizar o seu novo vínculo trabalhista, não aceitando em nenhum momento formalizar adequadamente sua relação contratual como atleta de futebol.

Desta forma, e consciente das suas responsabilidades como empregador, a Brusque F.C. tentou, a todo momento, convencê-lo que esta regularização era necessária e que não poderíamos compactuar com qualquer forma de contratação que pudesse, eventualmente, implicar em ilegalidade.

Reafirmamos nosso compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, pilares que norteiam a administração do Brusque F.C.

Diretoria Executiva

Brusque F.C.”

