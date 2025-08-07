Diretorias do PL Jovem e PL Mulher de Brusque são empossadas
As diretorias do PL Jovem e do PL Mulher de Brusque foram empossadas na segunda-feira, 4, em evento com o governador Jorginho Mello (PL), na Sociedade Santos Dumont.
David Pereira é o presidente do PL Jovem, enquanto no PL Mulher a presidência é exercida por Laila Graf.
“Estamos fortalecendo a juventude e a força feminina dentro do PL”, afirma o presidente municipal da sigla e prefeito de Brusque, André Vechi.
David afirma que o objetivo do PL Jovem é trazer novas ideias. “A juventude de direita está preparada para atuar com energia e responsabilidade, trazendo novas ideias e fortalecendo nosso partido”.
Para Laila, a meta do PL Mulher é ampliar a participação feminina na política. “Queremos que cada vez mais mulheres estejam ativamente inseridas na política e contribuam para construir um futuro melhor para Brusque”.
Diretoria do PL Jovem
Presidente: David Pereira
Vice-presidente: Vinicius Andrade
Secretário: Nícolas Haag
Diretor Político: William Novaes
Diretor de Articulação: Eduardo Gomes
Diretoria do PL Mulher
Presidente: Laila Graf
Vice-presidente: Tamara Ribeiro
Secretária: Gabrielli Moreira
Diretora Política: Maribel Russi
Diretora de Articulação: Rafa Maestri
