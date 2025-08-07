Diretorias do PL Jovem e PL Mulher de Brusque são empossadas

As diretorias do PL Jovem e do PL Mulher de Brusque foram empossadas na segunda-feira, 4, em evento com o governador Jorginho Mello (PL), na Sociedade Santos Dumont.

David Pereira é o presidente do PL Jovem, enquanto no PL Mulher a presidência é exercida por Laila Graf.

“Estamos fortalecendo a juventude e a força feminina dentro do PL”, afirma o presidente municipal da sigla e prefeito de Brusque, André Vechi.

David afirma que o objetivo do PL Jovem é trazer novas ideias. “A juventude de direita está preparada para atuar com energia e responsabilidade, trazendo novas ideias e fortalecendo nosso partido”.

Para Laila, a meta do PL Mulher é ampliar a participação feminina na política. “Queremos que cada vez mais mulheres estejam ativamente inseridas na política e contribuam para construir um futuro melhor para Brusque”.

Diretoria do PL Jovem

Presidente: David Pereira

Vice-presidente: Vinicius Andrade

Secretário: Nícolas Haag

Diretor Político: William Novaes

Diretor de Articulação: Eduardo Gomes

Diretoria do PL Mulher

Presidente: Laila Graf

Vice-presidente: Tamara Ribeiro

Secretária: Gabrielli Moreira

Diretora Política: Maribel Russi

Diretora de Articulação: Rafa Maestri

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19:

