Diretório do PP de Brusque foi “pego de surpresa” com possível filiação de João Martins e mantém apoio a André Vechi; leia nota

O diretório municipal do PP de Brusque se manifestou, em nota, nesta quarta-feira, 27, reiterando o apoio ao governo do prefeito André Vechi (PL). A manifestação ocorre após a notícia de que o empresário João Martins (PSD), principal opositor a Vechi, pode se filiar à sigla para disputar as eleições de 2026.

O pronunciamento do diretório municipal do PP elogiando Vechi e negando apoio a João já era esperado. A coluna Página 3, do jornal O Município, antecipou nesta quarta que o governo municipal esperava a divulgação de uma nota da sigla para decidir se haveria uma reação ou não à suposta filiação de João a um partido da base.

Os progressistas alegam que foram “pegos de surpresa” com a possível filiação de João. O diretório diz que somente os vereadores André Rezini (PP) e Jean Pirola (PP) têm o apoio da sigla no município caso concorram nas eleições de 2026.

“No âmbito municipal, as pré-candidaturas para o próximo pleito já estão representadas pelos vereadores Jean Pirola e André Rezini, e somente estes que contam com total apoio do partido”, ressalta o PP brusquense, na nota.

O entendimento da cúpula do governo era que a continuidade do PP na base seria insustentável caso o principal opositor à gestão recebesse apoio do diretório municipal. Já que foram colocados panos quentes, a tendência é que os progressistas se mantenham, por ora, no grupo político de Vechi.

Confira a nota completa

Nota ao jornal O Município

Em relação às matérias recentemente publicadas por este veículo sobre uma possível filiação do empresário João Martins ao Progressistas (PP), informamos que tanto o diretório municipal quanto os vereadores da legenda foram pegos de surpresa com o conteúdo divulgado, uma vez que não houve qualquer consulta ou comunicação prévia a respeito desse tema.

O PP de Brusque salienta que terá candidatura própria a deputado nas eleições de 2026, mantendo o foco em fortalecer lideranças da sigla. No âmbito municipal, as pré-candidaturas para o próximo pleito já estão representadas pelos vereadores Jean Pirola e André Rezini – e somente estes – que contam com total apoio do partido.

Reiteramos, ainda, que o PP segue alinhado com o governo do prefeito André Vechi, mantendo sua parceria e compromisso com a administração municipal e com o desenvolvimento da cidade.

Atenciosamente,

Diretório Municipal do Progressistas (PP) de Brusque

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

