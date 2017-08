Dirigente do Flamengo diz que Fla-Brusque é destaque nacional

A embaixada Fla-Brusque, oficializada pelo Flamengo, recebeu o vice-presidente geral do rubro-negro, Maurício Gomes de Mattos, e o coordenador de consulados e embaixadas, Eduardo David, neste sábado, 19, durante a tradicional feijoada promovida pela torcida.

Mattos conversou com a imprensa e saboreou a feijoada junto com dezenas de flamenguistas que foram à sede da torcida. A vinda dele e de David para Brusque faz parte de um planejamento estratégico que o Flamengo tem para expandir o número de consulados e embaixadas pelo Brasil e até mesmo países. Eles expuseram a importância do plano sócio-torcedor para o clube na captação de recursos para montar times fortes.

O coordenador afirma que a Fla-Brusque é uma das principais embaixadas do Brasil. A torcida brusquense está entre as cinco primeiras do estado e também entre as maiores em números de torcedores.

“A Fla-Brusque é uma das principais embaixadas nossas, tem bastante tempo como embaixada oficializada”, diz David. A sede social da Fla-Brusque, na esquina das ruas Centenário e Felipe Schmidt, é elogiada pelo dirigente.

“Estamos encantados com a sede própria, poucas embaixadas tem uma sede própria como essa. A presença da Fla-Brusque é fundamental para nós”, diz o coordenador de consulados e embaixadas.

“O Flamengo é uma grande família, são 40 milhões, hoje [sábado], em Brusque, a diretoria vem abraçar e trazer o nosso carinho para Brusque”, disse o vice-presidente do Flamengo durante o evento.

O presidente da Fla-Brusque, Ricardo de Souza, o Ricardinho, avalia positivamente o encontro. “É uma honra muito grande, a Fla-Brusque é uma das cinco primeiras embaixadas, fico honrado, assim como todo rubro-negro brusquense”, diz.

David destaca a aproximação da diretoria com os torcedores mais distantes. “É fundamental essa relação, porque o flamengo é um clube nacional e mundial. É importante estar presente em todos os cantos, aqui em Santa Catarina e em outros lugares do mundo”.

Segundo David, atualmente o Flamengo conta com 89 embaixadas e 100 consulados. O número é considerado expressivo e tem crescido nos últimos anos, mas ainda está abaixo do esperado pela diretoria flamenguista.

Por contar com a maior torcida do país, a diretoria tem trabalhado na divulgação da marca do clube nos quatro cantos do país. Mattos estará na Colômbia nos próximos dias para falar sobre ações de sócio-torcedor, num esforço para também internacionalizar o Flamengo.

David esteve recentemente no Paraguai, com a Flaraguay, onde também tratou da marca e da importância da participação no plano sócio-torcedor.

Mattos comemora os resultados financeiros da atual gestão. Segundo ele, a arrecadação prevista era de R$ 500 milhões, mas o clube chegará aos R$ 632 milhões neste ano. O crescimento, na visão do vice, é fruto das ações tomadas pela diretoria.

Libertadores

Mattos é categórico ao afirmar que a Copa Libertadores é o grande objetivo do Flamengo. Mas para alcançar esse objetivo mais rapidamente é necessário passar pelo Botafogo, na semifinal da Copa do Brasil.

“A expectativa é positiva [para a semifinal], colocamos um bom plantel e agora trouxemos um técnico que foi campeão de vários torneios, inclusive o mais importante para nós, que é a Libertadores”, diz.

O vice-presidente flamenguista diz ainda que a Ilha do Urubu, estádio provisório emprestado pela Portuguesa-RJ, é um avanço, mas o objetivo final é a construção de uma “casa própria”, ainda nesta gestão.