Discussão de bar: homem é preso por agressão a companheira em Botuverá

A Polícia Militar (PM) de Botuverá atendeu, por volta das 22h45 de sábado, 11, uma ocorrência de violência doméstica registrada no município.

Segundo informações da PM, a vítima relatou que estava em um bar no centro da cidade com o companheiro quando uma discussão levou à primeira agressão.

Em seguida, o casal se deslocou para a residência, onde houve nova briga e a vítima foi agredida novamente. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar.

O autor recebeu voz de prisão e ambos foram conduzidos à Polícia Civil de Brusque para os procedimentos legais.