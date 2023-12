Discussão em Blumenau termina com homem esfaqueado por vizinho

Um homem de 22 anos foi esfaqueado após uma discussão com um vizinho em Blumenau. O crime aconteceu na manhã deste domingo, 3.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h, no bairro Tribess. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão com uma faca cravada no peito.

O homem e a esposa dele informaram à PM que após uma discussão, o vizinho deu a facada e fugiu correndo do local.

O Samu conduziu a vítima para o Hospital Santa Isabel. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas ao local para realizar a perícia.

A PM ainda realizou rondas nas proximidades, porém não encontrou o agressor.

