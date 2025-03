Discussão entre amigos em Brusque termina com um esfaqueado e gravemente ferido

Na madrugada deste sábado, 15, a Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos por tentativa de homicídio no bairro Souza Cruz, em Brusque. O caso ocorreu no pátio de um posto de gasolina, onde a guarnição foi acionada após receber informações sobre um homem com lesões pelo corpo.

De acordo com as investigações iniciais, o crime ocorreu após uma discussão entre dois amigos. O suspeito, de 39 anos, teria utilizado uma faca para agredir a vítima, de 46 anos, causando lesões gravíssimas. A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o ferido ao hospital para receber atendimento médico.

Após o ataque, o agressor fugiu do local em um veículo, mas foi localizado e detido pela Polícia Militar. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: