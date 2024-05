Discussão por causa de aparelho de som termina com cachorro baleado em São João Batista

Uma discussão por causa de um aparelho de som terminou com um cachorro baleado em São João Batista na noite do domingo, 12. O caso aconteceu por volta das 21h na rua Manoel Romualdo da Silva;

Quando a Polícia Militar chegou no local, o solicitante informou que estava recebendo alguns familiares na casa dele quando o autor do crime foi até a residência ordenando que ele desligasse o som.

É dito no relatório que o homem é conhecido pelas equipes por envolvimento com tráfico de drogas. No momento da ordem, o autor foi até a casa dele, retornou com uma arma de fogo e efetuou três disparos na residência do vizinho.

Em seguida, ele quebrou o aparelho de som. Após os disparos, o dono da residência saiu correndo em direção ao início da rua com os três cachorros de estimação dele. Nesse momento, um amigo do autor do crime apareceu armado e também efetuou cerca de dois disparos na direção dos animais.

Um deles foi atingido próximo a costela. Ambos os autores fugiram do local em um carro e não foram localizados até o momento. A vítima levou o animal atingido para atendimento veterinário.

Foram identificadas duas marcas na parede da residência com dois projéteis alojados aparentemente calibre .32 ou .38. Diante dos fatos foi realizado um boletim de ocorrência.

Veja as imagens:

