Discussão sobre aluguel termina com homem morto a tiros em Blumenau

Um homem de 38 anos morreu na noite desta quinta-feira, às 22h25, após ser baleado na rua Edmundo Goldacker, no bairro Fortaleza, em Blumenau.

A Polícia Militar foi acionada depois que moradores relataram uma discussão seguida de sons que pareciam disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída de costas no chão, com manchas de sangue na roupa, mas ainda com sinais vitais.

Equipes de emergência iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porém o homem não resistiu. Ele apresentava dois ferimentos por arma de fogo: um no ombro esquerdo e outro no abdômen.

Perto do corpo, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com três cartuchos deflagrados e uma faca de cozinha sob a vítima.

Moradores informaram que o caso pode estar relacionado a uma desavença antiga entre a vítima e um vizinho de 22 anos. Segundo relatos, ambos discutiam por causa do aluguel de uma quitinete, e o jovem teria sido intimidado.

Suspeito ainda não encontrado

As buscas começaram pela casa do suspeito, onde a polícia encontrou um projétil do mesmo calibre e um coldre de revólver. A PM também realizou varreduras na área de mata próxima, mas o homem não foi encontrado.

Com a confirmação da morte, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para iniciar as investigações.

A identidade da vítima não foi divulgada.

