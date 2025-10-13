Discussão termina com homem hospitalizado por disparo de arma de fogo na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar

A Polícia Militar de Gaspar atendeu, na noite de domingo, 12, uma ocorrência envolvendo uma vítima de disparo de arma de fogo, já dentro do hospital. A equipe foi acionada por volta das 23h20.

No hospital, a vítima relatou que trafegava pela rodovia Ivo Silveira quando um veículo preto, possivelmente um Volkswagen Golf, teria cortado sua preferencial de forma repentina.

Os condutores iniciaram uma discussão verbal, momento em que o passageiro do segundo veículo sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, fugindo em seguida.

A vítima percebeu que havia sido atingida na perna esquerda e foi socorrida por uma mulher que passava pelo local, sendo levada até o hospital para atendimento médico.

Os policiais militares comunicaram o fato à Polícia Civil, que acompanhou a ocorrência e informou que dará prosseguimento às investigações.

