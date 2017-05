Disputas de tiro de pressão, sinuca e dominó agitam os Comunitários de Botuverá

Em Botuverá, o esporte encontra sua raíz. Com os Jogos Comunitários, o município resgata modalidades e brincadeiras realizadas na infância, o espírito esportivo e, principalmente, a participação da comunidade. A competição, que está em sua 4ª edição, teve início no dia 20 de abril com abertura oficial prestigiada por cerca de 400 pessoas.

Nesta edição, os Comunitários, que eram até então realizados em poucas semanas, foram bem espalhados para durar até novembro. Novas modalidades surgiram, como o curioso tiro de espingarda de pressão e a sinuca, enquanto as tradicionais bocha e canastra foram mantidas. O futebol suíço será o esporte mais duradouro e disputado, com rodadas a cada 20 dias e participação de grande parte das comunidades.

Nas últimas duas edições, a comunidade Lageado Alto levou o troféu geral – no primeiro ano da competição não havia classificação geral. Sobra para a delegação a responsabilidade de lutar pelo tricampeonato, enquanto os adversários lutam pela primeira conquista.

Festa da comunidade

Já durante a abertura, os botuveraenses puderam prestigiar a realização da gincana e da dança de salão. Na gincana, brincadeiras tradicionais como a corrida do saco foram realizadas e prestigiadas pelos espectadores. O casal Isaias e Odete Mendes ficou em primeiro lugar na dança, representando as comunidades Sessenta e Bracinho, que estão integradas. Sessenta e Bracinho também foram campeões da gincana, portanto estão na ponta da tabela.

Diretor de esportes em Botuverá e responsável pela organização do evento, Elizandro da Cruz acredita que os Jogos Comunitários são uma poderosa ferramenta de integração para o município. “A gente traz de volta aquela pessoa que por um motivo ou outro parou de praticar esportes, mas também damos oportunidades para quem está começando. Podemos inclusive revelar grandes taletnos para o esporte”, explica.

O diretor lembra também que a competição é uma forma de trazer os jovens para o meio do esporte e da participação. “É importante também dar uma nova atividade para a juventude, hoje muito focada na internet e nos smartphones. Dessa forma o filho vê o pai participando, jogando, e também sente a vontade de entrar na brincadeira”.

Comunidades participantes:

Gabiroba / Salto

Porto Franco

Sessenta / Bracinho

Pedras Grandes

Lageado Alto / Lageado Baixo

Lageado de Fora / Ouro

Águas Negras

Ourinho / Vargem

Centro

Modalidades:

Gincana

Dança de salão

Sinuca

Tiro de pressão

Futebol suíço (masc)

Canastra (2 naipes)

Dominó (2 naipes)

Bocha trio (m)

Bocha mista

Atletismo