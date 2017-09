Diversas ruas de Brusque estarão em meia pista neste fim de semana

A Secretaria de Obras de Brusque executará neste sábado, 2 e no domingo, 3, alguns serviços de reparo e novas ligações de esgoto, o que deixará o trânsito em meia pista em algumas ruas.

As ações iniciam neste sábado na rua Daniel Imhof, no bairro São Pedro, e na rua Humberto Mattiolli, no Centro. Para que a equipe realize os trabalhos, parte das vias estarão em meia pista.

No domingo os servidores estarão concentrados na avenida Dom Joaquim, nas proximidades do semáforo da escola Dom João Becker, e na rua João Bauer, no Centro.

Os motoristas também devem estar atentos a algumas modificações no trânsito na rua Carlos Graf e na rua Vereador Oscar Krieger, no bairro Jardim Maluche.

Para garantir a segurança, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade fará a interdição das vias sentido Centro/Bairro.

A Setram solicita a compreensão da população, já que apesar de programada, a execução dos serviços está condicionada à estabilidade do clima.​