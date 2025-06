Dívida de apostas: delegado esclarece que jovem morto foi atraído para receber dinheiro de suspeito na Grande Florianópolis

O delegado da Delegacia de Roubos e Antissequestro (DRAS-DEIC), Anselmo Cruz, esclareceu que Arthur Grison, o jovem morto por envolvimento com apostas, havia sido atraído para receber o pagamento de uma dívida de um dos suspeitos do assassinato. O crime ocorreu na sexta-feira, 13.

Inicialmente, o jornal O Município divulgou que o jovem foi morto por dever dinheiro de apostas. Porém, Arthur foi chamado por um conhecido para receber o pagamento de uma dívida, mas acabou sendo sequestrada por ele e outros dois homens. Em seguida, Arthur foi forçado a realizar transferências bancárias.

Além disso, os sequestradores o obrigaram a pedir dinheiro a amigos e ainda utilizaram seu cartão de crédito em diversas compras.

Cerca de três horas depois do sequestro, os autores levaram o jovem até uma região rural próxima ao Rio do Braço, em Santo Amaro da Imperatriz, onde ele foi executado com um disparo de revólver.

Suspeitos identificados

Na manhã de sábado, 14, a Polícia Civil foi comunicada do crime. Em menos de 24 horas, a equipe da DRAS-DEIC identificou e prendeu todos os envolvidos.

As investigações apontaram que três homens participaram diretamente do sequestro e da execução, enquanto outros dois foram presos por movimentar os valores subtraídos, utilizando suas contas bancárias.

Segundo a polícia, a relação entre os autores e a vítima estava ligada a dívidas de apostas. Um adolescente de 15 anos também foi conduzido por receptação de objetos da vítima. Os cinco adultos presos têm entre 20 e 24 anos, sendo que apenas um deles possui antecedentes por tráfico de drogas.

Eles foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro, com resultado morte — crime que prevê pena de 24 a 30 anos de reclusão — e serão apresentados à Justiça.

