Dívida de apostas: jovem é sequestrado e morto por dever dinheiro na Grande Florianópolis

Arthur Grison, de 21 anos, foi sequestrado e morto por causa de dívidas de apostas na Grande Florianópolis, na sexta-feira, 13. O crime ocorreu após ele sair de uma festa no centro de Florianópolis.

As dívidas estariam ligadas a apostas on-line e jogos de pôquer. Conforme a Polícia Civil, Arthur foi forçado a entrar em um carro por conhecidos envolvidos nessas atividades.

Durante o sequestro, ele enviou mensagens desesperadas a amigos pedindo transferências via Pix.

Segundo o portal ND Mais, Arthur estava sendo torturado para que enviasse dinheiro a contas ligadas aos criminosos. Horas depois, o corpo dele foi encontrado em Santo Amaro da Imperatriz, com um tiro na cabeça.

Dívida de apostas com os suspeitos

Na manhã de domingo, 15, cinco suspeitos foram presos. De acordo com a Polícia Civil, três deles participaram diretamente do sequestro e da execução do jovem, enquanto os outros atuavam na movimentação dos valores em contas bancárias.

Um adolescente também foi apreendido, suspeito de receptar objetos da vítima. A polícia ainda apreendeu uma arma. Conforme a investigação, Arthur tinha dívidas com os autores do crime. Todos foram autuados por extorsão mediante sequestro e homicídio doloso.

