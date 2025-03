“Dívidas” de André Vechi e Deco com aliados devem impedir candidatura do PL de Brusque à Alesc

O PL de Brusque deve ter dificuldade para lançar candidato do município a deputado estadual nas eleições de 2026. Algumas “dívidas” do prefeito e presidente municipal do PL, André Vechi, e do vice-prefeito Deco Batisti (PL) são empecilhos para viabilizar uma candidatura da sigla à Assembleia Legislativa (Alesc).

De um lado, está o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC), que fez campanha ativa para Vechi desde a primeira vez que ele se elegeu prefeito, na eleição fora de época em 2023, ainda com o número 27, do Democracia Cristã, na urna.

Recentemente, durante evento de posse na AmpeBr, Carlos Humberto disse que pode vir a Brusque em 2026 fazer campanha para Deco Batisti, e foi direto: campanha para deputado federal. A declaração afasta o vice-prefeito de uma candidatura mais viável à Alesc, além de passar o recado que Carlos Humberto será o nome do PL de Brusque, apesar de ter domicílio eleitoral em Balneário Camboriú.

Outra dívida de Vechi e Deco é com a base do governo, formada por Republicanos, Podemos, PP e PRD. O PL tem prefeito e vice, e o Republicanos, presidente da Câmara. Podemos, PP e PRD devem requisitar funções futuras, com o cargo de deputado estadual em jogo. As contas do PL para viabilizar um candidato de Brusque à Alesc são difíceis de resolver.

