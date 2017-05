Divulgação de marcas foi ponto alto da 1ª Feira Multissetorial da Acibr

A expressão “quem não é visto, não é lembrado” foi a mais utilizada durante a 1ª edição da Multifair – Feira Multissetorial Acibr, que ocorre de quinta-feira, 25, até domingo, 28, no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof. Isto porque na primeira experiência, os expositores foram com a intenção de divulgar seus trabalhos para, consequentemente, fechar novos negócios.

Foi o caso da Barba de Respeito, empresa no segmento masculino e que está há quase um ano no mercado. De Brusque, a marca começou a comercializar os produtos pela internet e, em pouco tempo, atraiu mais de 1 milhão de seguidores. Mesmo em meio a tanto sucesso, a empresa sentiu falta de mostrar que a Barba de Respeito pertence a Brusque. “Por isso, percebemos que a Multifair seria uma ótima opção para divulgar o trabalho e apresentar ao povo brusquense a loja que é daqui”, conta o diretor comercial e de expansão, Leonardo Saporetti, 34 anos.

Ele conta que durante a feira encontrou muitas pessoas que acreditavam que a marca era de fora de Santa Catarina. Os produtos da marca são, parte produzidos em Brusque, mas também terceirizados. “Temos uma linha muito conhecida, especialmente o Blend, que é um produto para preenchimento de falhas e crescimento da barba que hoje é nosso carro-chefe”, explica.

Para Saporetti, de uns tempos para cá, a vaidade masculina ultrapassou a feminina e o cuidado com a barba se tornou uma necessidade para os homens.

A empresa Móveis Hoffmann expôs pela primeira vez em uma feira e se surpreendeu com os resultados. A sócia-proprietária Gisele Hoffmann Hodecker, 36, conta que quando recebeu o convite da coordenadora do Núcleo de Mulheres, Rosângela de Andrade, achou a ideia genial. “Estávamos já nos programando para participar da Fairtec e quando surgiu a oportunidade de participar da Multifair também, firmamos ainda mais o desejo de estar nos eventos”, comenta.

Gisele revela que durante a feira conseguiu alcançar o objetivo de apresentar a empresa para as pessoas. “Muitas pessoas nos falaram que não nos conheciam, outras já tinham ouvido falar, mas ao nos ver ficaram interessados pelo nosso trabalho. E isso foi muito bom”, afirma.

Na Multifair, a empresa apresentou o seu principal diferencial no mercado de móveis sob medida: o acabamento impecável, todo feito à mão.

Oportunidade de bons negócios

As empresárias Daniela Mendes, 29, da Eviddence Modas, e Amanda Bernardi, 30, d Mulher Única, se uniram em um estande para expor seus produtos. Além de valorizar o evento organizado pelo núcleo das mulheres, as duas se surpreenderam pela quantidade de vendas feitas durante a Multifair. “Viemos para divulgar o trabalho e conseguimos abranger nosso público alvo com bons negócios”, contam.

Para atrair mais clientela, as duas fizeram uma pré-divulgação do evento para suas clientes e fizeram uma promoção exclusiva para a feira. “Estamos lançamento a nova coleção na Multifair e ainda oferecendo 20% de descontos”, informa Daniela.

O Núcleo de Tecnologia da Informação também esteve presente no evento e reuniu em um só estande os associados. O empresário Jeferson Dell’Agnolo, da loja de informática que recebe seu sobrenome, conta que é a segunda vez que participa de uma feira. “É uma oportunidade de fazer novos contatos e os resultados aparecem a longo prazo”, comenta. Como a empresa oferece trabalhos corporativistas, expor a marca para os outros associados também foi bastante importante para, quem sabe, conseguir novos parceiros.

Além de fazer contatos, a RZ Mídias optou por prestigiar a Multifair para conhecer os parceiros pessoalmente. Sorayha Fraga, 31 anos, que atua no atendimento da empresa, comenta que no dia a dia é mais complicado essa união e relacionamento. “Aqui é o momento de nos conhecermos melhor e apresentarmos nossa equipe. Até porque têm muitas pessoas que conhecem a empresa por nome, mas não sabem qual é o nosso trabalho”.

A analista de negócios da empresa, Michele Lopes ressalta que a Multifair oportuniza ainda a fidelização dos parceiros existentes. “Estando mais próximos deles, conseguimos apresentar nossas novidades de cada ano” diz. A participação da marca na feira foi classificada como uma comemoração por Michele, pois além de estar há 17 anos no mercado, a empresa é de raiz brusquense.

Evento consolidado

A feira mal chegou ao fim e a equipe do Núcleo de Mulheres da Acibr já pensa na segunda edição. A vice-coordenadora, Elizete de Souza Gianesini Félix, revela que muitas empresas já a procuraram para informar que para o próximo ano precisarão de dois estandes no evento. “Isso para nós é uma alegria. Saber que deu certo e que estamos ganhando força. Com certeza é um evento consolidado em Brusque”, afirma.

A ideia da Multifair surgiu há alguns anos pelo núcleo, quando sentiu a necessidade de um evento que unisse todos os núcleos da Acibr em um só lugar. “Ano passado o projeto ganhou mais força, então conseguimos apoio do presidente da entidade e os consultores dos núcleos também nos ajudaram no fortalecimento da ideia”, conta.

A intenção do núcleo com a Multifair é fazer com que todas as empresas associadas se reúnam em um mesmo espaço para apresentar seus serviços e, assim, aproximar mais as empresas. “Tinham núcleos que não se conheciam e aqui foi uma oportunidade de aproximação”, pontua.

Durante a sexta-feira, 26, e sábado, 27, o evento ainda ofereceu cinco palestras para os participantes. “Esse foi nosso diferencial, pois desde o início queríamos algo que pudesse unir conhecimento, com informação. Foi uma maneira de agregar valores”, explica.

Ao fim do evento, o Núcleo de Mulheres já deverá se reunir para iniciar os preparativos para o próximo ano.