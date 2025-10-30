Divulgada data do 24º Mercado de Pulgas em Brusque; saiba quando será

O tradicional Mercado de Pulgas de Brusque chega à sua 24ª edição nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Pavilhão da Fenarreco. O encontro é uma oportunidade para quem deseja expor, vender, comprar ou trocar itens antigos e colecionáveis.

A programação inicia na sexta-feira, 14, das 18h às 21h30. Segue no sábado, 15, das 9h às 21h30, e encerra no domingo, 16, das 9h às 18h.

A entrada é solidária. O público deve doar 1 quilo de alimento não perecível ou um item de higiene ou limpeza. O evento conta com estacionamento gratuito e uma ampla praça de alimentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 99942-3435.

