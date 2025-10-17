Divulgada nova data do julgamento de acusado de provocar tiroteio em festa de igreja em Guabiruba

O homem pronunciado pelo Tribunal do Júri de Brusque pelos crimes de tentativa de homicídio, constrangimento ilegal e disparo de arma de fogo teve a data do julgamento remarcada para o dia 31 de outubro, às 8h30.

A sessão, inicialmente prevista para o dia 10, foi adiada devido à ausência de profissionais essenciais para a realização do júri.

Os crimes ocorreram durante uma festa na igreja São Vendelino, no bairro Lageado Baixo, em 16 de julho de 2022. O acusado também responde por porte ilegal de arma de fogo.

A informação sobre a nova data foi obtida em primeira mão pelo jornal O Município na manhã desta sexta-feira, 17.

Detalhes da denúncia

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), uma discussão entre duas mulheres, motivada por uma briga de crianças, escalou quando o pai de uma delas tentou intervir.

O acusado teria deixado o local para buscar uma arma e retornado pouco depois, efetuando disparos contra a fachada do salão e ameaçando uma das vítimas para ter acesso ao espaço.

Cerca de uma hora depois, ele teria feito novos disparos na direção de outro veículo que passava pelo local, sem atingir a motorista.

A investigação encontrou 17 munições de calibre .38 na residência do acusado, mas a arma utilizada não foi apreendida. Durante o processo, seis testemunhas foram ouvidas e o acusado foi interrogado por meio audiovisual.

Após análise das provas, a Justiça decidiu que o caso deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

