Divulgadas atrações da Feijoada do Heinig 2026 em Brusque; saiba quem vem

Foram divulgadas as atrações da Feijoada do Heinig 2026, em Brusque. Estarão presentes as duplas Hugo e Guilherme e VH e Alexandre. A festa acontecerá no dia 9 de maio. Até a publicação desta matéria, ainda não haviam sido liberadas as vendas e reservas para o evento.

Hugo & Guilherme é uma dupla sertaneja brasileira formada pelos amigos Spártaco Luiz Neves Vezzani, o Hugo, e Matheus Neves, o Guilherme. Ao longo da carreira, emplacaram diversos hits, como Coração na Cama, Namorada Reserva e Mal Feito, esta última em parceria com a saudosa Marília Mendonça.

Já VH & Alexandre é uma dupla sertaneja formada em 2017, composta por Victor Hugo e Alexandre. Naturais de Goiás, os dois vêm se destacando no cenário musical pela autenticidade e pelas composições autorais que trazem uma identidade própria ao gênero.

Apadrinhados por Hugo & Guilherme, VH & Alexandre conquistaram o público com sucessos como Ainda Bem, Cê Não Vale Nada e Tô Namorando.

