Divulgadas informações de sepultamento de policial militar de Brusque que faleceu aos 48 anos

O 2º sargento da Polícia Militar de Brusque, Rodnei de Oliveira, será sepultado às 10h deste domingo, 28, no cemitério municipal de Laguna, no Litoral Sul. Ele faleceu neste sábado, 27, aos 48 anos.

De acordo com pessoas próximas a ele, Rodnei faleceu de causas naturais. Ele era casado, morava no Centro de Brusque e faleceu em casa. O velório inicia às 19h deste sábado no cemitério Parque da Saudade, com encerramento às 22h e retorno às 7h do domingo. Ele deixa amigos e familiares enlutados.