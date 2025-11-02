Divulgadas informações de sepultamento de vítima de acidente em Brusque

Foram divulgadas as informações sobre velório e sepultamento de Sirlene Martendal, 44, vítima de acidente no bairro Águas Claras, em Brusque, na madrugada deste domingo, 2. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

O velório acontece na capela do Águas Claras. O sepultamento está marcado para as 15h deste domingo, 3, no cemitério do bairro. Sirlene deixa três filhos.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sirlene estava sozinha em um Palio e foi encontrada inconsciente dentro do veículo, mas ainda com sinais vitais. Os bombeiros retiraram ela pelo porta-malas. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja.