Divulgadas informações de sepultamento de vítima de acidente em Brusque
Ela colidiu carro contra poste no bairro Águas Claras
Ela colidiu carro contra poste no bairro Águas Claras
Foram divulgadas as informações sobre velório e sepultamento de Sirlene Martendal, 44, vítima de acidente no bairro Águas Claras, em Brusque, na madrugada deste domingo, 2. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.
O velório acontece na capela do Águas Claras. O sepultamento está marcado para as 15h deste domingo, 3, no cemitério do bairro. Sirlene deixa três filhos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sirlene estava sozinha em um Palio e foi encontrada inconsciente dentro do veículo, mas ainda com sinais vitais. Os bombeiros retiraram ela pelo porta-malas. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja.