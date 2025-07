Divulgadas informações sobre o engavetamento com cinco veículos na rodovia Antônio Heil

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atualizou as informações do engavetamento envolvendo cinco veículos registrado na manhã desta segunda-feira, 14, na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí.

O acidente aconteceu por volta das 8h25, no sentido Brusque, nas proximidades do km 2,3, próximo ao elevado de acesso à estrada geral do Rio do Meio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a PMRv, o sinistro teve apenas danos materiais e envolveu os seguintes veículos:

Caminhão trator Volvo/NL12 360 4x2T EDC, de Navegantes, conduzido por um homem de 48 anos, com reboque SR/Randon de Itapema;

Automóvel Honda/Civic Sport CVT, de Itajaí, conduzido por uma mulher de 41 anos;

Caminhonete VW/Saveiro 1.6, de Brusque, conduzida por um homem de 41 anos;

Automóvel Chevrolet/Onix Joy Black, de Abreu e Lima (PE), conduzido por um homem de 30 anos;

Caminhão Scania/R112 HS 4×2, de Itajaí, conduzido por um homem de 45 anos, com reboque Randon SR FC FR.

Segundo a PMRv, o caminhão Volvo, que trafegava pela faixa da direita, mudou repentinamente para a faixa da esquerda e reduziu bruscamente a velocidade, sem motivo aparente.

A manobra inesperada causou um efeito em cadeia, resultando na colisão entre os veículos que seguiam na mesma direção, também pela faixa da esquerda.

As declarações dos condutores dos veículos Civic, Saveiro, Onix e caminhão Scania, bem como de uma testemunha e imagens de vídeo anexadas ao boletim, confirmaram a versão do engavetamento causado pela ação do caminhão Volvo.

Condições da via

A rodovia no trecho do acidente possui pista dupla, está em perímetro urbano, com sinalização horizontal e vertical visíveis.

O tempo era bom no momento do acidente, e o limite de velocidade no local é de 80 km/h.

Providências

A PMRv realizou a sinalização do local e elaborou o boletim de ocorrência de sinistro de trânsito. Além disso, os seguintes autos de infração foram emitidos:

Caminhão Volvo/NL12: enquadramentos 756-00 (deixar de manter distância de segurança), 672-61 (alteração de faixa de circulação) e 664-50 (conduzir sem os cuidados indispensáveis à segurança).

Reboque SR/Randon: enquadramento 672-61.

Scania R112 HS: enquadramentos 664-50 e 756-00.

Após os procedimentos, todos os veículos foram liberados aos respectivos condutores no local.

Leia também:

1. Família Lamin revive histórias durante reencontro comovente em Brusque

2. Novos radares serão ativados em vários pontos da BR-101; confira locais

3. Trecho da rua Ernesto Bianchini, em Brusque, terá modificações no trânsito nesta segunda-feira

4. Bruscão no WhatsApp: canal do jornal O Município chega a 1 mil seguidores; participe também

5. VÍDEO – Confira momento em que ciclista é atingido por carro no Centro de Brusque

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: