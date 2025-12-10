Divulgadas informações sobre o sepultamento do homem encontrado morto dentro de casa em Brusque

O jornal O Município apurou na manhã desta quarta-feira, 10, os detalhes sobre o sepultamento de Tarcísio Noldin, de 49 anos, encontrado morto dentro de casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde de terça-feira, 9.

O sepultamento está marcado para as 17h desta quarta-feira, 10, no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Não haverá velório.

Na terça-feira, a reportagem confirmou que familiares não tinham contato com Tarcísio havia oito dias. Ele foi localizado já em estado de decomposição.

A Polícia Militar aponta que a morte ocorreu por causas naturais. Tarcísio era natural de Brusque.

