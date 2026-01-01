Divulgadas informações sobre velório e sepultamento de homem encontrado morto dentro de casa em Brusque

Foram divulgadas informações sobre o velório de Jurandir Pedrini, morador do bairro Santa Luzia, encontrado morto dentro de sua própria casa na manhã desta quinta-feira, 1º, em Brusque.

O velório será realizado na capela do Águas Claras, e o sepultamento ocorrerá no cemitério do mesmo bairro às 10h da sexta-feira, 2. Solteiro, Jurandir não tinha filhos.

A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na rua Hermínio Pavesi. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

Moradores da região informaram que Jurandir tinha 58 anos e morava há algum tempo na residência. Segundo a PM, a morte foi de causas naturais.

Jurandir era colaborador da empresa Toalhas Bruns, que divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do funcionário. Em comunicado, a empresa afirmou:

“O primeiro dia de 2026 começou triste para nossa empresa. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de nosso colaborador Jurandir Pedrini (pop. Fofão). Que Deus o receba em seus braços”.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

