Divulgadas informações sobre velório e sepultamento do homem que morreu esfaqueado em Brusque

Foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Waldinei Dias, o homem morto a facadas após uma discussão em uma casa noturna localizada entre os bairros Águas Claras e Primeiro de Maio, em Brusque. O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 15, mesmo dia do aniversário dele.

Segundo apuração da equipe de reportagem de O Município, a vítima, conhecida como Waldi Tubarão, era católica, natural de Vidal Ramos e morava atualmente no bairro Poço Fundo. Ele foi morto do lado de fora da casa noturna.

O corpo de Waldinei será velado na Capela Mortuária Parque da Saudade e sepultado no mesmo cemitério no domingo, 16, às 9h. Pai de dois filhos, também deixou familiares e amigos enlutados.

Homenagens

Amigos se despediram nas redes sociais de Waldinei Dias.

Em um dos posts, um amigo de Waldinei pediu justiça. “Que Deus te receba de braços abertos tubarão. Que a justiça seja feita”.

Outra amiga disse: “uma vida toda pela frente. Um pai, irmão, amigo e filho. No dia do seu aniversário, um desumano vem e tira sua vida. Que tamanha tristeza estamos sentindo! A justiça será feita. Deus está no controle de tudo. Estamos todos abalados”.

“Que a Polícia Civil encontre logo o autor desse crime e que a justiça seja feita. O Waldi era uma pessoa maravilhosa e não merecia passar por isso jamais. Revoltante a quantidade de psicopatas soltos pelas ruas”, complementou outro conhecido.

Crime e investigação

O crime ocorreu por volta das 2h30, e a Polícia Militar foi acionada com a informação de que uma pessoa havia sido esfaqueada.

Ao chegar ao local, as guarnições constataram que a vítima sofreu múltiplos golpes de faca e não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito antes da chegada do socorro médico. O suspeito do homicídio fugiu logo após o crime.

De acordo com o delegado Fernando Farias, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Brusque, há um inquérito em andamento para apurar todas as circunstâncias do crime.

“Estamos colhendo imagens e identificando testemunhas para entender a dinâmica do homicídio. O autor já foi identificado, mas segue foragido”, disse.

