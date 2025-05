Divulgado horário de sepultamento da mulher que morreu em queda de carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Foi divulgado o horário de sepultamento de Silene Aparecida Corrêa, que morreu após o carro em que estava cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na noite de domingo, 25.

O corpo da moradora será sepultado às 15h da terça-feira, 27, no Cemitério Parque da Saudade. O velório ocorrerá no Centro de Brusque e se encerrará as 14h30.

Ela morava no Bateas e deixa um filho.

