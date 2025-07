Divulgado horário de sepultamento de adolescente que morreu após acidente de trânsito em Brusque

Foi divulgado o horário de sepultamento de Vitor Hugo Seefeld, adolescente de 14 anos que morreu após um acidente de trânsito em Brusque. O Hospital Azambuja havia confirmado a morte encefálica na tarde da quinta-feira, 24.

Dodói, como era conhecido, será sepultado às 11h deste sábado, 26, no cemitério Parque da Saudade. Ele morava no bairro Steffen, e deixa familiares e amigos enlutados.

O acidente aconteceu na tarde do domingo, 20. Vitor estava andando de bicicleta quando colidiu com uma motocicleta na rua João Becker, entre os bairros São Luiz e Santa Rita. Ele sofreu traumatismo craniano grave, além de deslocamento da mandíbula, e precisou ser reanimado pelos bombeiros no local. Depois, foi encaminhado ao Hospital Azambuja, onde permaneceu internado.

