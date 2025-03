Divulgado horário de sepultamento de ex-bombeiro voluntário de Brusque que morreu aos 53 anos

Foi divulgado o horário do sepultamento de Márcio Ullrich, ex-bombeiro voluntário de Brusque, que morreu aos 53 anos na quinta-feira, 6. Ele se destacou na comunidade por sua luta contra um segundo câncer no rim nos últimos anos de vida. No primeiro diagnóstico, também em um dos rins, Márcio tinha apenas 42 anos.

O sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, às 16h30 desta sexta-feira, 7. Ele deixa esposa, dois filhos e um neto enlutado.

Além de sua atuação como bombeiro voluntário, Márcio era conhecido por sua presença marcante no grupo de jovens da Igreja Luterana do Centro de Brusque, onde anos atrás participou de retiros, acompanhava os jovens em viagens e se envolvia ativamente nas atividades da igreja.

Após ser diagnosticado com câncer, a família de Marcos passou a promover com frequência eventos, cujo valor arrecadado era destinado ao financiamento dos tratamentos do ex-bombeiro. Alguns desses eventos também foram divulgados no jornal O Município.

