Divulgado horário de sepultamento de idosa que morreu atropelada no Águas Claras, em Brusque

Foi divulgado o horário de sepultamento de Eulina Maria Rudolfo Torresani, a idosa de 77 anos que morreu atropelada na manhã desta segunda-feira, 9, no bairro Águas Claras, em Brusque.

Nina, como era conhecida, será sepultada no cemitério do Águas Claras às 10h desta terça-feira, 10. Ela deixa três filhos, seis netos e dois bisnetos enlutados.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente, em parada cardiorrespiratória, com forte hemorragia na região da cabeça. Ela estava deitada na via quando a equipe chegou, e o atendimento já havia sido iniciado pela equipe de suporte avançado do Samu.

Os bombeiros prestaram apoio com manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local pelo médico responsável.

A moto envolvida no atropelamento é uma Honda Dream, com placa do Brasil, conduzida por um homem de 61 anos. Ele sofreu escoriações leves e recusou encaminhamento ao hospital.

O acidente aconteceu em frente à casa da idosa, e a hipótese de que ela teria sido atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a rua ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Após os procedimentos, a cena ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que acionou a Polícia Científica para a perícia. A equipe do caminhão de resgate realizou a limpeza da pista.

