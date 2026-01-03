Divulgado horário de sepultamento de idoso encontrado morto no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Valdir Kohler, de 73 anos, que foi encontrado morto no rio Itajaí-Mirim, na altura do bairro Dom Joaquim, em Brusque, será sepultado às 8h30 de domingo, 4, no cemitério do Dom Joaquim. Ele deixa esposa, dois filhos e quatro netos enlutados.

As informação foram repassadas ao jornal O Município pela família. Morador do bairro Dom Joaquim, Valdir estava desaparecido desde 1º, quando saiu para caminhar durante a manhã. O próprio filho o encontrou sem vida.

Os bombeiros enfrentaram dificuldades para realizar a retirada do corpo, pois a vítima estava presa entre pedras.

Valdir foi localizado próximo à ponte Alois Petermann, na região onde vivia. A Polícia Militar e a Polícia Científica também atuaram no local da ocorrência.