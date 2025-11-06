Divulgado horário de sepultamento de morador de Nova Trento encontrado morto no Peru

Ivan Darli, morador de Nova Trento encontrado morto durante uma viagem ao Peru, será sepultado às 16h desta quinta-feira, 6, no cemitério municipal de Nova Trento. Ele foi encontrado morto por familiares no quarto de hotel em Cusco no dia 20 de outubro.

Ele deixa a esposa e dois filhos enlutados. Os familiares afirmaram à reportagem que Ivan sofreu um mal súbito enquanto dormia. “O encontramos pela manhã já sem vida, deitado e com aparência muito serena”, relatam.

