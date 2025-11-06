Divulgado horário de sepultamento de morador de Nova Trento encontrado morto no Peru
Ele tinha 54 anos
Ele tinha 54 anos
Ivan Darli, morador de Nova Trento encontrado morto durante uma viagem ao Peru, será sepultado às 16h desta quinta-feira, 6, no cemitério municipal de Nova Trento. Ele foi encontrado morto por familiares no quarto de hotel em Cusco no dia 20 de outubro.
Ele deixa a esposa e dois filhos enlutados. Os familiares afirmaram à reportagem que Ivan sofreu um mal súbito enquanto dormia. “O encontramos pela manhã já sem vida, deitado e com aparência muito serena”, relatam.
Leia também:
1. Samae cogita aumentar para R$ 5 mil multa a quem faz “gato de água” em Brusque
2. Ciclone extratropical: Brusque e região estão em estado de atenção devido risco de temporais
3. VÍDEO – Carretinha se desprende de caminhonete, colide em placa e derruba tábuas de madeira em Brusque
4. Hospital Azambuja apresenta projetos durante visita a Brasília
5. Augusto Bauer deve ser liberado para o Campeonato Catarinense 2026
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: