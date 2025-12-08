Divulgado horário de sepultamento de motociclista que faleceu no hospital após acidente em Brusque

Maicon Jescke, motociclista de 43 anos que faleceu no hospital nesta segunda-feira, 8, após sofrer um acidente em Brusque, será cremado no crematório do Memorial Brusque às 9h desta terça-feira, 9. Ele morava no bairro Primeiro de Maio, era casado e deixa uma filha enlutada. O velório acontece na capela do Centro.

O acidente aconteceu na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, por volta das 4h50 desta segunda. No momento da colisão, Maicon apresentava traumatismo craniano grave, fratura no rosto, sangramento pela boca e ferimento no joelho esquerdo.

O motociclista chegou a ser imobilizado em maca rígida e com colar cervical, sendo conduzido ao Hospital Azambuja. Durante o deslocamento, as equipes realizaram aspiração das vias aéreas e ofereceram oxigênio até a chegada ao pronto-socorro. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Azambuja.

