Divulgado horário de sepultamento de motociclista que morreu em acidente em Brusque

Gabriel Moresco, de 25 anos, motociclista que morreu em um acidente no bairro Paquetá, em Brusque, está sendo velado neste domingo, 4, na capela mortuária do Parque da Saudade. O sepultamento acontece às 9h desta segunda-feira, 5.

Gabriel era natural de Brusque e solteiro. Ele deixa amigos e familiares enlutados.

O acidente

Gabriel morreu após a colisão com um veículo na noite deste sábado, 3, em Brusque. O acidente aconteceu no bairro Paquetá por volta das 22h.

Conforme a Polícia Militar, após a colisão, Gabriel chegou a ser levado ao hospital em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro, de 64 anos, não se feriu.

Segundo a polícia, foi feito teste do bafômetro no condutor do veículo, mas o resultado foi normal. Portanto, foi feito boletim de ocorrência no local. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

