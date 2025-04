Divulgado horário de velório e sepultamento de mulher assassinada no Limeira, em Brusque

Foi divulgado o horário do velório e sepultamento de Terezinha Soares Moreira Martins, de 43 anos, morta nesta terça-feira, 29, com diversos golpes de faca pelo companheiro no bairro Limeira, em Brusque.

O velório inicia a partir das 16h na Capela do Cemitério Parque da Saudade. Já o sepultamento ocorre também no Cemitério Parque da Saudade, a partir das 14h desta quarta-feira, 30.

Ela deixa dois filhos, duas netas, demais familiares e amigos enlutados.

Homenagens

Nas redes sociais, diversos amigos e familiares postaram mensagens lamentando a morte de Teresinha.

De acordo com uma publicação nas redes sociais, Tere, como era carinhosamente chamada, era uma pessoa alegre e cheia de vida. “Que a justiça seja feita”, escreveu uma amiga

Em outro post, uma conhecida da vítima comentou: “Estou sem acreditar. A Tere sempre foi muito querida. Era uma pessoa maravilhosa. Meus sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração deles.”

“Uma mulher honesta, trabalhadora e extremamente amada. O coração doi em ver que foi mais um caso de feminicídio. Descanse em paz, Tere. Que a justiça seja feita”, disse uma segunda amiga nas redes sociais.

Thais Carolina de Oliveira Santos, de 27 anos, que conhecia Terezinha desde a infância, contou que frequentava a casa da família da vítima e que, desde então, cultivavam uma grande amizade. Ela lamentou profundamente a perda.

“A Tere vai fazer muita falta para nós e sempre será lembrada por todos como a pessoa alegre que era, com sua alegria contagiante. Obrigada por toda atenção, carinho e, principalmente, pelos ensinamentos que você deixou. Obrigada por tudo, minha amiga”.

Questionada sobre o relacionamento da vítima com o homem apontado como suspeito, Thais afirmou que não tem muito a dizer, apenas que a amiga aparentava estar feliz.

Leia também:

1. Amigos de mulher assassinada no Limeira, em Brusque, prestam homenagens: “vai fazer muita falta para nós”

2. Obra do Samae: saiba o que causou falta de água em Brusque

3. Prefeito diz que PL de Brusque cogita lançar candidato em 2026, mas depende de diálogo com base; veja nomes cotados

4. VÍDEO – Tráfico e lavagem de dinheiro: operação bloqueia R$ 3,5 milhões de facção que atuava em Brusque e região

5. Trabalhadores dos Correios em SC iniciam paralisação nesta terça-feira

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: