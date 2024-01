Divulgado horário de velório e sepultamento de ex-repórter de O Município que faleceu aos 60 anos

Foi divulgado o horário do velório e sepultamento do jornalista e radialista Levi de Oliveira que faleceu aos 60 anos na madrugada desta quinta-feira, 18. Ele trabalhou no jornal O Município de 2015 a 2017.

O velório de Levi acontecerá a partir das 17h na capela do Cemitério Parque da Saudade nesta quinta-feira. Já o sepultamento ocorrerá às 9h desta sexta-feira no cemitério.

Atuação

Levi é natural do Paraná. Ele também foi repórter, narrador e apresentador da Rádio Cidade e trabalhou em outros veículos de comunicação em Brusque. Ele havia passado por uma cirurgia no coração em 2023.

